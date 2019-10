Sarri "classifica Genoa non veritiera"

TORINO, 29 OTT - "La classifica del Genoa non è veritiera, la squadra vale molto di più, ha una qualità tecnica sorprendente". Sarri mette in guardia la Juventus alla vigilia della sfida con i rossoblu, rivitalizzati dall'arrivo in panchina di Thiago Motta: "Un allenatore che punta su palleggio e fraseggio - ha proseguito l'allenatore bianconero. Ha cominciato da pochi giorni ma ha portato a casa una vittoria bellissima, in pochi giorni ha inciso sulla squadra. Abbiamo osservato anche partite del settore giovanile del Paris Saint Germain, che ha allenato, per carpire particolari in più. Non sarà facile quando si gioca ogni tre giorni, le partite sono tutte difficili".