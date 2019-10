Fonseca "Vittoria meritata e che Zaiolo"

ROMA, 27 OTT - Paulo Fonseca si gode la vittoria e la prova convincente della sua Roma, tornata alla vittoria dopo i pareggi contro Samps e M'gladbach. "Sì, i miei giocatori hanno fatto una bellissima partita - le sue parole a Sky nel dopo gara - Adesso non è facile tre partite in una settimana, ma i giocatori hanno meritato questo risultato". Tornata in zona Champions (-1 dal Napoli, quarto), il tecnico portoghese preferisce il basso profilo, perchè, osserva, "in questo momento dobbiamo solo pensare alla prossima partita, dopo vedremo. In questo momento è importante solo la prossima partita". Bravi tutti, ma un cenno particolare lo meritano Zaniolo e Pastore. Il giovane azzurro, punzecchiato da Capello, "ha fatto una bellissima partita - osserva - il resto non penso che lo influenzi. Oggi ha fatto un gol importante per noi e abbiamo conquistato tre punti molto importanti". Quanto all'argentino, "oggi ha dimostrato tutta la sua qualità e professionalità".