Golf:Trump a Woods, campione incredibile

ROMA, 29 OTT - "Tiger Woods è un campione incredibile". Così Donald Trump, su twitter, ha celebrato l'impresa allo Zozo Championship di Woods che, in Giappone, ha colto l'82/o successo in carriera sul PGA Tour eguagliando il record di Sam Snead. Il presidente degli Stati Uniti, che non è riuscito ad assistere al round finale del torneo per via delle World Series di baseball, dopo aver conferito al campione USA la medaglia presidenziale della libertà per la vittoria al Masters Tournament, è tornato ad elogiare Woods, campione senza tempo.