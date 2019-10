Ghirelli, rilancio club con giovani

ROMA, 29 OTT - "Le nuove regole sull'impiego dei giocatori hanno portato a un aumento sensibile dei giovani calciatori di proprietà (quasi il doppio dei prestiti) e di quelli provenienti dal proprio settore giovanile". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a pochi mesi dall'introduzione del nuovo regolamento per le liste dei giocatori. Secondo Ghirelli "grazie a questa politica, il 70% delle società che seguono la mission hanno ricevuto più contributi vedendo così valorizzato il loro lavoro e contribuendo in modo tangibile alla valorizzazione dei giovani calciatori". Inoltre "con l'impiego dei giovani si registra il calo dei prestiti dei giocatori da Serie A e B. E' un cambio di cultura, si punta sui settori giovanili, accompagnando i club in un processo che porta alla crescita dei calciatori del proprio settore giovanile e avvia un processo di patrimonializzazione. Vanno altresì trovate -conclude Ghirelli- risorse per aumentare gli introiti dei club che formano giovani calciatori".