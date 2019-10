Wta Finals: Osaka si ritira

ROMA, 29 OTT - Terza giornata di sfide a Shenzhen dove si sta disputando l'edizione più ricca di sempre delle Wta Finals che conclude la stagione del circuito rosa. La notizia del giorno è il ritiro di Naomi Osaka, costretta al forfait per un problema alla spalla. Al suo posto Kiki Bertens. "Sono davvero dispiaciuta per questo ritiro - le parole di Osaka - Quello di Shenzhen è l'appuntamento più importante della stagione per la WTA. Non era certamente questo il modo in cui volevo concludere il torneo o la stagione. Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e spero di poter tornare a Shenzhen il prossimo anno". Al posto della giapponese fa il suo esordio nel torneo l'olandese Kiki Bertens, che - nel gruppo Rosso - affronta l'australiana Ashleigh Barty, numero uno del ranking mondiale. In campo anche la ceca Petra Kvitova opposta all'elvetica Belinda Bencic.