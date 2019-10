'Progetto club oggi non è accettabile'

MILANO, 28 OTT - "Io sono contento del parere favorevole ma quello che ne ricavo è che quello che è il progetto" delle società "come è oggi non è un progetto che è accettabile. Quindi è da qua che si ricomincia a lavorare a livello di giunta. Ho votato anche io e ho votato favorevolmente". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il via libera condizionato dato dal Consiglio comunale al progetto del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull'area di San Siro. "Quello che penso è che i volumi che sono stati chiesti sono volumi non realistici, sono eccessivi - ha concluso - Adesso parte la discussione vera con le società. Credo che le società siano consapevoli del fatto che il piano che ci hanno proposto era un piano troppo a loro favore. Non si può vedere un singolo aspetto perché sono tanti, e se si arrivasse ad un accordo si arriverà lavorando su più aspetti. Dobbiamo riportare questa proposta un po' più nell'interesse del Comune".