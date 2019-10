Rugby:A.Benetton,noi ancora con Treviso

MILANO, 28 OTT - La famiglia Benetton continuerà il suo impegno nel rugby a fianco del Treviso, di cui è proprietaria. "Do per scontato che dobbiamo continuare in questo impegno del rugby perché ci ha dato grande soddisfazione ma soprattutto perché rappresenta un sistema valoriale locale che va salvaguardato e aiutato" ha detto Alessandro Benetton, a margine della presentazione dell'ebook Donne di Sport 2019, a cura di Alley Oop, il blog del Sole 24 Ore dedicato ai temi della diversità.