CR7,mia motivazione non dipende da Messi

TORINO, 28 OTT - "La mia motivazione non dipende dagli altri, io voglio sempre essere al top". Così Cristiano Ronaldo in un passaggio dell'intervista su France Football, a proposito della rivalità con Messi. "Da un certo punto di vista - ha detto CR7 - la nostra rivalità è stata salutare, il simbolo di quella tra i nostri club, il Real e il Barcellona. Mi pare che lui recentemente abbia detto che gli mancavo sul piano della competizione. Ma al di là di questo - ha aggiunto Ronaldo - la mia motivazione non dipende dagli altri".