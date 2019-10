Gazidis, monte ingaggi è troppo alto

MILANO, 28 OTT - "Generiamo perdite anche perché abbiamo un monte ingaggi alto. Dobbiamo fare una svolta, riportare sotto controllo il monte ingaggi". Lo ha chiarito l'ad del Milan, Ivan Gazidis, durante l'assemblea che ha approvato il bilancio. "Dobbiamo tenere sotto controllo i costi e migliorare la squadra nel tempo, non è facile ma abbiamo una strategia chiara, investire su giocatori giovani, che ancora devono vivere i loro anni migliori. Ma non significa - ha chiarito Gazidis - che non investiremo in leader di esperienza che posano guidare i giovani, come abbiamo fatto con Higuain. Lo faremo di nuovo se ci sarà l'opportunità giusta".