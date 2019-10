Inter:Marotta, niente errori da riparare

MILANO, 28 OTT - "Il momento è difficile, sappiamo che è un momento di emergenza visto che sono venuti meno alcuni giocatori. Sappiamo che possiamo crescere ancora, guardiamo al mercato di gennaio con grande ottimismo ma non siamo nella situazione di dover riparare ad errori fatti". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019. "Il mercato di gennaio non è la panacea di tutti i mali, ci servirà per consolidare e puntellare meglio questa squadra che è assolutamente in grado di rispecchiare i nostri obiettivi - ha aggiunto -. La rosa deve avere un numero congruo ma non siamo nella situazione di dover aspettare il mercato, auspichiamo che rientri Sanchez e che rientrino velocemente Sensi, D'Ambrosio e Vecino, sono le attese più importanti".