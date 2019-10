Inter: Zhang,serve pazienza e si vincerà

MILANO, 28 OTT - "Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo dare tempo ad allenatori e giocatori. Come all'inizio di ogni sfida, bisogna lavorare ma se, con pazienza, sarà dato tempo sono sicuro che si vedranno anche i risultati": così il presidente dell'Inter Steven Zhang durante la conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci del club nerazzurro. Dopo un anno di presidenza, Steven Zhang traccia un bilancio positivo della sua gestione: "Il bilancio è positivo. Sono orgoglioso, siamo una delle squadre più forti in Europa. Non solo sul campo ma anche a livello manageriale. Abbiamo manager competenti, che hanno lavorato in altri club e sanno cosa vuol dire gestire una squadra. Molte persone mi supportano e mi danno appoggio. Sicuramente abbiamo avuto la possibilità di giocare ai massimi livelli".