Lega Pro: approvato il bilancio

ROMA, 28 OTT - Il bilancio consuntivo della Lega Pro per la stagione 2018-2019 è stato presentato da Pier Paolo Naldoni, Direttore dell'Amministrazione Finanza e Controllo, e approvato all'unanimità durante l'Assemblea dei club di Lega Pro che si è svolta oggi nella sede di Firenze. Il bilancio ha presentato un avanzo di gestione di 586.619,00 euro facendo segnare un EBITDA di 1.068.669,00 euro. Il presidente Francesco Ghirelli ha ribadito l'importanza della credibilità che la Lega Pro ha raggiunto: "Dobbiamo essere una vera azienda e non tornare più in quel cono d'ombra da cui siamo usciti. E per farlo il nostro deve essere un lavoro d'anticipo e di programmazione".