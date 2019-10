Marotta, con Conte centreremo obiettivi

MILANO, 28 OTT - "La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro internazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta durante l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019. "Il percorso di crescita dell'Inter in ambito sportivo è stato costruito su basi solide. L'avvio estremamente positivo di questa stagione è sicuramente importante per proseguire con grande fiducia". "Il bilancio consolidato del club per la stagione 2018/2019 si conclude in maniera estremamente positiva con il fatturato più alto della nostra storia - ha aggiunto Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter -. Questo garantirà al club di proseguire nel programma di investimenti nel rafforzamento della squadra, nelle infrastrutture e in tutti gli asset strategici per la crescita della società''.