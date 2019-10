Basket: Milano ritira maglia di Meneghin

MILANO, 28 OTT - La maglia numero 11 di Dino Meneghin sarà ritirata per sempre dall'Olimpia Milano. La cerimonia avverrà il 19 novembre nell'intervallo della partita di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, proprio la squadra battuta dalla Milano di Meneghin nelle finali di Coppa dei Campioni del 1987 e del 1988. "E' una bellissima sorpresa: desidero ringraziare Giorgio Armani, il presidente Dell'Orco, Ettore Messina e tutta l'Olimpia - dichiara Dino Meneghin al sito dell'Olimpia -. Sapere che la maglia numero 11 sarà ritirata e che questo è un privilegio riservato a pochi mi onora. Il riconoscimento va a me, ma idealmente spetta a tutti i giocatori con cui ho giocato, per tantissimi anni, e che mi hanno accompagnato in questo percorso".