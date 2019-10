Calcio, Miccichè "sì al daspo a vita"

MILANO, 28 OTT - "Il daspo a vita? È una pena seria e grave che in funzione delle responsabilità degli atti compiuti va adottata". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè a margine della consegna delle Stelle al Merito Sociale 2019 a Milano. "Questo mondo merita dignita e rispetto maggiore rispetto a quello che ha oggi. Tutte le forme delinquenziali, che generano negatività, vanno combattute. Tutti dobbiamo fare muro e scudo per fare in modo che i delinquenti vengano allontanati”, ha aggiunto. "Noi come Serie A siamo stati sempre in prima fila per combattere qualunque forma di razzismo, che è una vergogna. Abbiamo attivato una serie di iniziative, non ultima quella di creare una squadra antirazzismo chiedendo a ogni club di indicare un giocatore che rappresenti la squadra in questa lotta, che purtroppo vedo riguarda tutta Europa e non solo", ha concluso Miccichè.