Furia Commisso, "arbitraggio scandaloso"

ROMA, 28 OTT - "Non mi è piaciuto affatto quel che è successo ieri sera, credevo che dopo la partita con il Napoli avevamo finito con certi arbitraggi. E' un po' scandaloso quello che è successo": così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a 'Radio anch'io sport', commentando la direzione di gara della partita fra i viola e la Lazio, vinta da quest'ultima 2-1. In occasione del fallo su Ribery "l'arbitro doveva almeno andare al var, poi si può pure accettare la decisone. Io non capisco queste cose, non sono sereno".