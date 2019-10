Serie A: Fiorentina-Lazio 1-2

ROMA, 27 OTT - Lazio batte Fiorentina 2-1 nel posticipo della 9/a giornata di Serie A, disputato al 'Franchi' di Firenze. Per gli ospiti a segno Correa e Immobile (22' e 89'). Viola in gol con Chiesa al 27'. Proteste viola con l'arbitro per il gol di Immobile arrivato dopo una azione viziata da un fallo precedente su Sottil. I giocatori chiedono all'arbitro Guida di consultare la Var ma il direttore di gara non lo ritiene necessario.