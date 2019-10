F1: Messico, Leclerc scatta in testa

ROMA, 27 OTT - La Ferrari di Leclerc scatta in testa al Gran Premio del Messico davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dietro alle Rosse è bagarre con la Mercedes di Hamilton a perdere due posizioni a vantaggio della Red Bull di Albon e della McLaren di Sainz. Parte settimo Bottas, mentre è nono Verstappen. Dopo le prime curve a causa del via così turbolento entra in azione la virtual safety-car per non permettere altri sorpassi.