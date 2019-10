Maran'cambio mentalità molto importante'

ROMA, 27 OTT - Per il tecnico del Cagliari Maran, i rossoblu hanno mostrato "grandissima personalità, idee e mentalità", provando a vincere la partita anche dopo il pari di Zaza. "Sono contento della prestazione della squadra - prosegue il tecnico dei sardi - siamo stati a lungo padroni del campo. Per quello che abbiamo fatto mi dispiace non aver vinto. Anche dopo il pari la squadra ha cercato il gol, un cambio di mentalità molto importante per me e per i ragazzi". Quinto in classifica, solido ed efficace in campo, il Cagliari è a ridosso della zona Champions, anche se la stagione è ancora lunga. "Faccio fatica a guardare la classifica, non sono parole di circostanza. Io credo che si debba guardare di più alla nostra crescita, non dobbiamo concentrarci sulla nostra posizione - conclude Maran - Oggi porto a casa la maturità che abbiamo mostrato contro un Torino che ha identità, con un organico di prim'ordine".