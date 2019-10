Mondiale Under 17, azzurrini al debutto

ROMA, 27 OTT - Inizia domani al 'Bezerrao' di Brasilia il Mondiale Under 17 dell'Italia che esordirà contro le Isole Salomone (le altre due partite del girone con Messico e Paraguay). Tutta la rosa è a disposizione del tecnico Carmine Nunziata a cui rimangono pochi dubbi da sciogliere per la partita di domani. Ma le sue preoccupazioni non sono solo di carattere tecnico: "E' la partita iniziale del girone ed è fondamentale iniziare bene perché la strada divenga meno ripida. E' la gara più importante e la pressione psicologica può farsi sentire. Ma questo è un gruppo solido, attrezzato per superare questo tipo di problemi". Le 24 squadre del Mondiale sono divise in 6 gironi da quattro squadre: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Da lì in poi, gare a eliminazione diretta fino alla finale di Brasilia, il 17 novembre.