Road to Rome, 3mila in piazza a Torino

TORINO, 27 OTT - "Quella di oggi è stata una bella giornata di sport in cui tutti i torinesi, e non solo, hanno potuto avvicinarsi al golf e ammirare il trofeo della Ryder Cup". Si dice "molto contento di aver accolto la quarta tappa di avvicinamento alla Ryder Cup" l'assessore allo Sport del Comune di Torino, Roberto Finardi. La manifestazione, che ha trasformato in un green la centrale piazza San Carlo, ha attirato oltre tremila persone. "Ringrazio Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, e il suo Comitato Regionale, per aver creduto nella nostra città, promuovendo e sostenendo il golf sul nostro territorio", aggiunge Finardi. Soddisfatto anche il presidente del Coni piemontese, Gianfranco Porqueddu, che parla di "una grande iniziativa, che darà ancora più impulso al movimento sportivo piemontese". "Il golf non è uno sport di élite e questo evento ne è la dimostrazione - osserva -. Sarebbe opportuno che tutte le discipline organizzassero manifestazioni così coinvolgenti".