Verstappen, non ho visto bandiere gialle

ROMA, 27 OTT - Verstappen è stato privato della pole e penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del gp del Messico per non aver rallentato dopo l'incidente di Valtteri Bottas alla curva 17, nel corso della Q3, che lo precedeva. Un comportamento tenuto nonostante le immagini video dimostrino che il pilota della Red Bull si fosse reso conto della situazione di pericolo, segnalata anche dalla bandiera gialla, che però ha ignorato, continuando anzi a cercare di migliorare il suo tempo sul giro. Sentito dai direttori di gara, Verstappen ha ammesso di aver visto che l'auto numero 77 (la Mercedes di Bottas) si era schiantata, ma ha aggiunto di non aver notato che veniva sventolata la bandiera gialla. Ha anche ammesso di non aver ridotto la sua velocità. "E' una grande delusione ricevere una penalità in griglia per la gara, le Ferrari saranno molto veloci - ha commentato Vertsappen - quindi la durata delle gomme sarà importante, ma abbiamo una macchina davvero buona. Mi aspetto una lotta ravvicinata".