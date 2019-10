Conte, Esposito non è panacea dei mali

MILANO, 26 OTT - "Esposito? Dobbiamo stare tranquilli. Se diventa la panacea di tutti i mali c'è qualcosa di sbagliato. Perché siamo l'Inter, non una squadra di seconda fascia". Lo dice il tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo il pari contro il Parma. "E' cominciato un percorso -dice ancora Conte -, ma in questo percorso anche se le cose vanno bene non possiamo metterci le mani davanti agli occhi perché ci sono delle situazioni borderline. L'anno prossimo dovremo fare tesoro di alcune situazioni che si sono verificate per evitarle. Dobbiamo sperare che le cose vadano sempre bene e farci un bel segno della croce e sperare che tutto vada ok. C'è un percorso tecnico-tattico e un percorso anche fuori. Dobbiamo cercare di migliorare. Ma non è una critica".