Gp Messico: Verstappen, pole incredibile

ROMA, 26 OTT - "Giornata interessante. Riuscire a prevalere è stato incredibile. Sappiamo che nelle ultime gare la Ferrari è sempre stata molto veloce in rettilineo. Reagire così, prenderci la pole qui è qualcosa per cui devo davvero ringraziare il team''. Max Verstappen festeggia così la pole appena conquistata con la sua Red Bull nel Gran Premio del Messico. "Ha continuato a spingere, continuando a portare dei nuovi pezzi per la macchina e oggi abbiamo dimostrato di essere molto veloci. Alla pole ci si spera sempre. Cerchi sempre di trovare il giusto bilanciamento in macchina e nel Q3 abbiamo messo insieme tutto. Rispetto all'anno scorso sarà diverso perché partirò primo e non secondo, ma comunque darò tutto. Abbiamo una buona macchina da gara e anche se dovesse succedere qualcosa e perdessimo la prima posizione avremmo comunque le nostre chance".