Gp Giappone: Leclerc, pago un errore

ROMA, 26 OTT - "Abbiamo cambiato il bilanciamento dei freni e abbiamo perso qualcosa nell'ultimo settore. Poi ho fatto un errore e ho mancato la possibilità di fare il tempo. Domani sarà importante sfruttare la velocità sui rettilinei". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le qualifiche del Gp del Messico, che ha chiuso al secondo posto. Anche Sebastian Vettel non è riuscito a fare il giro perfetto, chiudendo col terzo tempo: "Ho commesso un piccolo errore nel primo tentativo e poi nel secondo ho trovato la doppia bandiera gialla per cui non ho potuto migliorare. Avrei potuto fare meglio", ha detto il tedesco. "Abbiamo comunque avuto un buon fine settimana e per domani sono fiducioso, anche se la gara sarà molto impegnativa. Le migliori sei macchine partiranno tutte con le medie e sarà interessante vedere chi riuscirà a farle durare di più...".