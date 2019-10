Serie A: Inter-Parma 2-2

MILANO, 26 OTT - Inter e Parma pareggiano 2-2 in un anticipo della nona giornata di serie A, un risultato che lascia la Juventus sola in vetta con un punto di vantaggio sui nerazzurri nonostante il pareggio odierno a Lecce. La squadra di Antonio Conte ha creato tanto ma, come gli juventini qualche ora prima, hanno sprecato altrettanto. E' stato Candreva a aprire le marcature nel primo tempo, ma il Parma ha colpito due volte su ripartenza prima con l'ex Karamoh e poi con Gervinho. Nella ripresa il pareggio dell'Inter, grazie a Lukaku. Una rete che in un primo momento è stata annullata per fuorigioco ma poi la Var ha rivisto l'azione concedendo il gol.