Figlia ricorda Gimondi'mi manca sguardo'

ROMA, 26 OTT - ''E' stato un papa' severo perche' ci ha inculcato quello che a sua volta aveva ricevuto dalla sua famiglia, il concetto della fatica, del rispetto e dell'impegno''. Norma Gimondi parla per la prima volta dalla morte del padre a Dribbling su Raidue. ''All'Università, a Milano, mi sono laureata molto bene, ma ogni tanto quando avevo un esame mi dicevo 'forse vado alla prossima sessione', papa' replicava: 'No, ricordati che quando c'erano le gare io andavo sempre, mi sono ritirato solo una volta perche' non stavo bene. Quando si iniziano le cose si portano a termine". Un gesto di suo padre che le manca piu' degli altri? "Non era un papa' da grandi slanci, da grandi abbracci e carezze, ma bastava lo sguardo, quindi mi manca il suo sguardo". E la sfida con Merckx: "Mia madre a mio padre diceva: Eddie e' la tua fidanzata. Quando parlavano di Eddie gli si illuminavano gli occhi. Loro si cercavano sempre, quando andavano al Tour o al Giro si cercavano reciprocamente per salutarsi e abbracciarsi".