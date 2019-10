Dopo Atalanta City travolge Aston Villa

ROMA, 26 OTT - Dopo la cinquina all'Atalanta in Champions League il Manchester City ritrova il successo in casa anche in Premier accorcia il ritardo dal Liverpool in classifica: 3 i punti che separano i campioni in carica dai Reds, impegnati domenica contro il Tottenham. La squadra di Guardiola ha vinto 3-0 contro l'Aston Villa al termine di una gara con tante occasioni da gol. Dopo tante occasioni sprecate da una part de dall'altra i gol arrivano tutti nella ripresa: 22 secondi dall'inizio del secondo tempo e Sterling sblocca il punteggio. Al 65', dopo un prodigioso salvataggio di Mings sulla linea, i Citizens firmano anche il raddoppio con De Bruyne. Altri cinque minuti e Gundogan, sugli sviluppi di un angolo, sigla il tris.