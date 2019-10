Bologna, De Leo "con Samp serve vincere"

BOLOGNA, 26 OTT - Sfiorato il pareggio in casa della Juventus, per il Bologna - 'riempito' di complimenti per il bel gioco mostrato sino ad ora - è venuta l'ora di capitalizzare e raccogliere i punti lasciati per strada. L'occasione arriva domani con la Sampdoria ospite, all'ora di pranzo, dei rossoblù e fresca dell'arrivo in panchina di Claudio Ranieri in una gara che in casa emiliana si attendono "complicata". Con i blucerchiati, attualmente ultimi, "ci aspettiamo una partita complicata -dice in conferenza stampa il tattico Emilio De Leo- perché Ranieri è riuscito a dare quegli equilibri di cui la Sampdoria necessitava: ci aspettiamo un 4-4-2 di partenza o un 4-3-1-2 ma, indipendentemente dal sistema di gioco utilizzato, siamo sicuri che ci troveremo di fronte una squadra equilibrata, compatta". Quindi, argomenta, "da un lato ci vorrà sicuramente pazienza per scardinarli e, dall'altro, abbiamo bisogno di un po' di intraprendenza: sappiamo che è una partita difficile ma sappiamo che dobbiamo vincerla".