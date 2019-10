Atalanta, Gasperini "problema in difesa"

ZINGONIA, 26 OTT - L'Atalanta si lecca le ferite per il 5-1 in Champions preso in casa del City e Gian Piero Gasperini la mette in guardia: "Ci trasciniamo un problema da inizio stagione: quando siamo in vantaggio e possiamo giocare più bassi e più corti sfruttando la chance di giocare negli spazi, siamo molto meno bravi del solito, soprattutto a difendere". Il tecnico è preoccupato per la tenuta dei suoi, 13 gol presi in campionato e 11 in coppa: "Una tiritera leggere sempre che ne prendiamo troppi, lo sappiamo meglio di tutti che è lì che dobbiamo migliorare -dice. Era già successo a Roma con la Lazio e ancor prima a Parma col Torino: dentro la nostra area c'è molta meno capacità di difendere sull'uomo e paradossalmente succede sempre quando siamo avanti nel punteggio". Domani c'è di fronte il miglior reparto arretrato della serie A (6 subiti): "Con l'Udinese c'è bisogno di essere al meglio. Il tipo di partita in cui l'assenza di Zapata potrebbe essere avvertita di più".