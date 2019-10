Rugby: choc in N.Zelanda, fine del mondo

ROMA, 26 OTT - "E' la fine del mondo". Si apre così l'edizione on line del quotidiano New Zealand Herald dopo la sorprendente eliminazione degli All Blacks da parte dell' Inghilterra nel Mondiale in Giappone. Lo choc è notevole per una nazione che si immedesima in pieno con la propria poderosa nazionale di rugby, ma i commenti sono meno apocalittici e riconoscono la superiorità degli avversari, anche se non pochi si chiedono se non sia finito oggi il dominio degli All Blacks. C'e' nei tifosi grande delusione per una sconfitta che fa tramontare il sogno del terzo mondiale consecutivo e in molti hanno sfogato la loro frustrazione sui social, non risparmiando critiche alla loro squadra del cuore: "Sembravano la mia vecchia macchina - ha scritto non senza ironia uno di loro -: gli funziona solo la marcia indietro e per andare in temperatura ci mette 80 minuti...".