Inzaghi, ora non perdiamo fiducia

ROMA, 26 OTT - "Non dobbiamo commettere l'errore di perdere fiducia adesso, abbiamo proposto gioco e fatto una grande gara a Glasgow. Giocavamo contro una squadra forte e in un campo difficile, non meritavamo la sconfitta". Così l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina a pochi giorni dal ko di Glasgow in Europa League. "Dobbiamo continuare a lavorare, a credere nelle nostre forze che sono tante", ha aggiunto il tecnico biancoceleste. Parlando della squadra di Montella ha aggiunto: "E' una nostra diretta competitor, si affrontano due formazioni che sono in un ottimo momento e hanno gli stessi punti in classifica. I viola hanno un ottimo allenatore ed è riduttivo parlare solo di Ribery e Chiesa. E' una squadra ottima, costruita molto bene e plasmata dal loro allenatore. Dovremo dare il 120%, servirà grande personalità".