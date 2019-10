Montella, la Lazio è forte e organizzata

FIRENZE, 26 OTT - "Ci aspetta una gara di altissimo livello, contro un avversario che gioca insieme da tanti anni, molto forte e organizzato. Per noi sarà un test importante per valutare il nostro percorso di crescita". Lo ha detto Vincenzo Montella alla vigilia della partita di domani sera al Franchi contro la Lazio. "Si annuncia un fine settimana molto intenso per la nostra società - ha proseguito il tecnico viola - Faccio gli auguri alla squadra femminile e alla Primavera impegnate nelle finali di Supercoppa. Quanto a noi, cercheremo di costruire qualcosa". Al momento tutta la rosa è a disposizione, compreso Vlahovic, che molto probabilmente rimarrà in prima squadra, senza essere aggregato alla Primavera.