Australia, Navarro in pole nella Moto2

ROMA, 26 OTT - Lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) ha ottenuto la pole sul circuito di Phillip Island e domani si gioca la chance di tenere ancora aperta la lotta per il titolo mondiale della Moto2. Nelle qualifiche ha preceduto il sudafricano Brad Binder (KTM). Chiude la prima fila Luca Marini (SKY Racing Team VR46). Nonostante la caduta all'inizio della FP1 di venerdì, che lo aveva costretto a saltare entrambe le libere, è riuscito a tornare in pista sabato mattina. Superata la Q1, Marini si è guadagnato la prima fila per la terza volta consecutiva. Fabio Di Giannantonio apre la seconda fila. Alex Marquez, leader del mondiale, partirà dal settimo posto in griglia.