Fonseca "Roma sta bene,Milan più fresco"

ROMA, 26 OTT - Voltare pagina dopo la beffa in Europa League con il Borussia Moenchengladbac. Chiede questo Paulo Fonseca alla sua Roma che domani affronta il Milan all'Olimpico. "La squadra sta bene, non possiamo cambiare il passato, dobbiamo pensare alla prossima partita. Dev'essere questo lo stato d'animo - spiega il tecnico portoghese-. È stata una serata storta, infelice per la direzione di gara. Ma dobbiamo concentrarci sul Milan. In questo momento mi preoccupo di recuperare i giocatori dal punto di vista fisico per essere pronti domani contro un avversario che sarà più fresco non avendo avuto impegni infrasettimanali". Fonseca esclude i recuperi di Under e Mkhitaryan, apre alla conferma di Mancini da mediano. Nessun dubbio poi sulle qualità di Zaniolo: "Qui tutti crediamo alle sue capacità. Ha un immenso talento. Ovviamente deve continuare a lavorare per crescere ancora. Dal primo giorno che sono qui sui lui si è sempre comportato in maniera esemplare, lavorando con dedizione e massimo impegno".