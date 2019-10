F1: Messico, prime libere ad Hamilton

ROMA, 25 OTT - E' di Lewis Hamilton il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp del Messico, in programma domenica sul circuito "Hermanos Rodriguez" della capitale. Il leader del Mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes ha chiuso il giro più veloce in 1'17"327, precedendo di 119 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, che però ha girato con le gomme medium al contrario di tutti gli altri che hanno usato le soft. Terza e quarta posizione per le Red Bull, con Max Verstappen (1'17"461) a precedere il thailandese Alexander Albon (1'17"949). Il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes è sesto (1'18"005), subito davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel (1'18"218), che anche lui con gomme medie ha accusato oltre otto decimi di distacco da Hamilton. La sessione è stata interrotta con bandiera rossa a circa 30 minuti dal termine a causa di una uscita di pista della Racing Point del canadese Lance Stroll.