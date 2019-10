Tennis: Berrettini da lunedì è top 10

ROMA, 25 OTT - Matteo Berrettini, grazie alla vittoria sul russo Andrey Rublev a Vienna, si è assicurato un posto tra i primi dieci nella classifica Atp che verrà pubblicata lunedì prossimo. Sarà il settimo italiano di sempre, il quarto dell'era Open dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini, che lo ha preceduto solo lo scorso luglio. "Quello che sta succedendo adesso me lo porto dietro da un po', sto macinando partite su partite, sto crescendo tanto ed il mio livello si sta alzando - ha detto il tennista romano in dichiarazioni riportate da Ubi tennis - Spero di non abituarvi troppo bene e spero di continuare così".