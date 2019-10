Juve a Lecce senza CR7, non è convocato

TORINO, 25 OTT - Non c'è Cristiano Ronaldo nell'elenco dei 22 giocatori convocati da Maurizio Sarri per la trasferta della Juventus contro il Lecce. "Oggi decideremo quando, ma sicuramente avrà bisogno di qualche turno di riposo. Valuteremo in base alle sue sensazioni e ai numeri che ci arrivano", aveva detto il tecnico bianconero prima della rifinitura. Evidentemente il momento del riposo è arrivato; il portoghese non partirà dunque per la Puglia con i compagni.