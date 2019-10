Napoli, Manolas "il meglio deve venire"

(ANSA) NAPOLI, 25 OTT - "Quella di Salisburgo è stata una vittoria fondamentale per la qualificazione. Abbiamo fatto la gara che serviva per vincere, loro sono una squadra molto fisica, sa palleggiare, molto forte. In casa non perdeva da non so quante gare, noi siamo andati subito in vantaggio, dopo il loro pareggio abbiamo ritrovato la forza, la partita è stata vinta meritatamente". Così il difensore del Napoli Kostas Manolas dopo il successo in Champions. "Questo gruppo ha grande potenza -ha detto il greco- è molto forte e ancora non abbiamo fatto vedere il meglio. Quel che vedo negli allenamenti è una squadra tecnica, veloce nel ripartire e giocare nello stretto. Siamo una squadra forte, vedrete che piano piano faremo meglio. Avevamo tante assenze a Salisburgo ma la qualità dell'organico è la forza di questo gruppo. Il mister non ha paura di cambiare nessuno, sono tutti titolari, non sappiamo mai chi gioca prima della partita, dobbiamo tenerci tutti pronti, siamo tutti uguali e dobbiamo essere pronti per dare il massimo".