Conte "infortuni? ce la dovremo cavare"

MILANO, 25 OTT - "E' un momento in cui dobbiamo fare di necessità virtù e superare le difficoltà legate agli infortuni come fatto col Dortmund". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte valuterà le condizioni della squadra durante la rifinitura in vista della partita contro il Parma. "Non sarà semplice giocare dopo tre giorni, stiamo cercando di recuperare le energie ma saremo pronti a dare battaglia. Ci appelliamo anche al calore di San Siro che mercoledì è stato fondamentale. Dobbiamo fare grande attenzione - avverte Conte - perché il Parma è in salute. Non dovremo lasciargli campo perché hanno giocatori letali nelle ripartenze come Gervinho. Sarà un piacere affrontarli, vorranno batterci ma noi faremo altrettanto".