Conferenza di Conte anche per non udenti

MILANO, 25 OTT - La conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Parma è accessibile anche ai tifosi non udenti. L'Inter, grazie al Progetto Lis, racconta domande e risposte attraverso la Lingua dei Segni. Inoltre, le partite casalinghe prevedranno una radiocronaca della sfida dedicata alle persone cieche e ipovedenti presenti con il progetto Audio Descriptive Commentary, realizzato insieme all’Istituto dei Ciechi di Milano. Entrambe le iniziative rientrano nella campagna BUU No To Discrimination – Brothers Universally United della Corporate Social Responsability.