Golf, squalifica ridotta a Kim Bi-o

ROMA, 25 OTT - Squalifica ridotta da 3 a 1 anno per Kim Bi-o. E' arrivato lo sconto, da parte della Korea Professional Golfers 'Association, per il giocatore sudcoreano "stangato" per un gestaccio al pubblico nel corso del DGB Volvik Daegu Gyeongbuk Open. Dopo quel dito medio rivolto ai fan perché infastidito dai "clic" di uno smarthpone, le scuse pubbliche in ginocchio davanti alle telecamere e una multa da 8.500 dollari, Kim Bi-o può tornare a sorridere. Con una partecipazione in carriera sul PGA Tour 2011, il golfista andrà in prova ai servizi sociali per 120 ore e potrà tornare in campo nell'ottobre 2020. Accusato di "aver leso con il suo comportamento la dignità di un giocatore di golf", Kim Bi-o dopo la maxi-squalifica era stato difeso a spada tratta da Kevin Na, 36enne nato a Seul (ma naturalizzato americano), tra i protagonisti del massimo circuito americano. "Non si può distruggere così - l'accusa di Na - la carriera di un giocatore che ha certamente sbagliato ma non merita una punizione così esemplare".