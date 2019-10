Golf, maltempo ferma Zozo Championship

ROMA, 25 OTT - La pioggia ferma lo Zozo Championship di golf. In Giappone è stato rinviato il secondo round del torneo del PGA Tour con vista Tokyo 2020. Il percorso del Narashino Country Club di Chiba è diventato impraticabile a causa di una tempesta di pioggia che potrebbe tornare ad abbattersi anche domenica nel corso del round finale. E così l'evento, che vede Tiger Woods - in testa con Gary Woodland - inseguire l'82/o successo sul massimo circuito americano per eguagliare il recordman Sam Snead, potrebbe anche decidersi nella giornata di lunedì per via di possibili, altri slittamenti. I big mondiali sono attesi a una vera maratona di golf per contendersi un montepremi complessivo da 9.750.000 dollari, con prima moneta da 1.750.000.