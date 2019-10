Motogp, bene le Aprilia in Australia

ROMA, 25 OTT - La prima giornata di libere in vista del gp di Australia di Motogp è stata positiva per l'Aprilia Racing Team Gresini. Aleix Espargarò ha fatto il 10/mo miglior tempo, e tre posizioni più in là si trova Andrea Iannone ad appena 379 millesimi dal compagno di squadra. Il pilota italiano è andato ancora meglio nella sessione straordinaria dedicata alla prova di nuove gomme (e non valida per la classifica) che ha chiuso secondo, alle spalle di Marquez. Un buon viatico per la giornata di domani, decisiva ai fini dello schieramento di partenza. "Oggi ho sofferto sul bagnato -ha detto Espargarò- ma è stato importante perché abbiamo fatto molti giri che ci permetteranno di configurare meglio l'elettronica. Sull'asciutto sono stato più competitivo anche se le condizioni, con vento e temperatura bassa, non erano facili". Sensazioni "decisamente positive" per Iannone convinto che "questo possa essere un buon weekend", inoltre "i nuovi pneumatici ci aiutano molto", "ora pensiamo a finire bene questa stagione".