Borussia: Rose, non era mani né rigore

ROMA, 24 OTT - "Abbiamo visto tutti quanti la scena e non era né mani né rigore, ma il calcio funziona così. Abbiamo avuto fortuna alla fine". E' l'onesta ammissione dell'allenatore del Borussia Moenchengladbach, Marco Rose, nel dopopartita della sfida di Europa League con la Roma. "Comunque, sul primo gol - dice ancora Rose - c'era fuorigioco sul calcio d'angolo". Ma Rose capisce le recriminazioni e il malumore, anche via social, della Roma? "Non sono venuto qui per discutere sui singoli episodi - risponde l'allenatore del Borussia -. Io non avrei dato il rigore e capisco l'umore della Roma. Però vorrei mettere da parte questo episodio, e parlare solo di calcio".