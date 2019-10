Giro: Foa, nessun italiano ci rinuncia

MILANO, 24 OTT - "Il Giro d'Italia è come il Festival di Sanremo, nessun italiano ci vuole rinunciare". Lo dice il presidente della Rai, Marcello Foa, durante la presentazione del percorso del Giro 2020. "Per la Rai - aggiunge Foa - il Giro d'Italia è uno sforzo incredibile ma gli ascolti sono in crescita. Sono colpito dall'importanza umana, tecnologica e dalla passione della nostra squadra per questa avventura incredibile, vissuta con gioia e partecipazione".