Il Flamengo è in finale Libertadores

RIO DE JANEIRO, 24 OTT - 38 anni dopo l'era e i trionfi di Zico e Junior, il Flamengo è in finale di Coppa Libertadores. I rossoneri di Rio hanno ottenuto la qualificazione alla sfida di Santiago, che giocheranno contro gli argentini del River Plate, travolgendo per 5-0 (1-0) il Gremio del grande ex Renato Portaluppi nella semifinale di ritorno, mandando in delirio i 69.981 presenti al Maracanà. All'andata a Porto Alegre era finita 1-1. Grande protagonista del match è stato, come al solito da quando veste la maglia del 'Fla' (che è anche capolista in campionato),l'ex interista Gabigol che ha segnato due reti, entrambe nella ripresa (1' st e 10' st su rigore). Le altre reti del Flamengo sono state segnate da Bruno Henrique (41' pt), Pablo Marì (21' st) e Rodrigo Caio (25' st).Polemiche a fine partita: l'attaccante del Gremio Alisson ha rivelato di aver chiesto, sul 3-0, ad alcuni giocatori del Flamengo di fermarsi ("tanto ormai la qualificazione è vostra"), cosa che la squadra di Jorge Jesùs non ha fatto segnando altre 2 reti.