F1: Gp Messico, aria di riscatto Ferrari

ROMA, 24 OTT - Dopo aver sprecato due pole position in Russia e Giappone, dove ha vinto sempre la Mercedes partendo da dietro, la Ferrari va all'assalto del Gp del Messico, su un circuito nel quale la potenza della Rossa può fare la differenza, sia per i lunghi rettilinei, sia per l'altitudine, che spinge più sulle velocità di punta. Tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc si inserisce Lewis Hamilton che, nonostante lo scarso feeling con il tracciato messicano, all'autodromo Hermanos Rodirguez ha festeggiato la conquista del titolo negli ultimi due mondiali e anche questa volta potrebbe prendersi in netto anticipo il sesto titolo. Il pilota inglese della Merceces vincendo potrebbe festeggiare già domenica sera, a patto che il suo compagno di squadra Bottas arrivi quinto o peggio. Da seguire con attenzione anche la gara di Max Verstappen della Red Bull, che a Città del Messico ha vinto nel 2017 e nel 2018.