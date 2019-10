Mertens, un fotomontaggio con Maradona

NAPOLI, 24 OTT - Un'esultanza immaginaria insieme a Diego Maradona. Così Dries Mertens festeggia stamattina la doppietta in Champions League contro il Salisburgo che lo ha fatto salire a quota 116 gol con il Napoli, superando l'asso argentino nella classifica all time di marcatori azzurri e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Hamsik, che ne ha fatti 121. Mertens ha postato un fotomontaggio in cui è di spalle davanti a Maradona che esulta e sembra corrergli incontro per abbracciarlo: "Che serata", scrive l'attaccante belga sotto la foto.