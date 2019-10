Golf: Zozo Championship, Woods super

ROMA, 24 OTT - Allo ZOZO Championship ritorno da campione per Tiger Woods che, in Giappone, è già in forma olimpica. Dopo l'operazione al ginocchio che lo ha tenuto ai box per due mesi, l'americano a Chiba, nel torneo del PGA Tour con vista Tokyo 2020, ha cominciato alla grande. Al termine del primo round Woods, con 64 (-6) colpi, condivide il comando della classifica col connazionale Gary Woodland, vincitore dell'US Open 2019. "Non mi aspettavo un inizio così - l'ammissione di Woods -, specialmente dopo la brutta partenza. La settimana è ancora lunga, dovrò continuare a dare il massimo". E ora il sogno di raggiungere Sam Snead nell'Olimpo del green, cogliendo l'82/o successo sul massimo circuito americano, per "Big Cat" è vicino. Eppure l'avvio di gara aveva lasciato intendere tutt'altro finale. Il primo tee shot spedito in acqua, per una partenza da horror caratterizzata da tre bogey. Ma nel momento di maggiore difficoltà è arrivata la reazione show dell'americano che ha realizzato nove birdie in quindici buche.